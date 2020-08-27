طالبان تعلن غياب أي خطط قريبة لاستئناف مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية

كتب محمد عبد العظيم

أكدت حركة طالبان، انه لا خطط قريبة لاستئناف مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت حركة طالبان، قد أكدت مؤخرا على لسان الناطق باسمها سهيل شاهين استعدادها البدء في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية بمجرد إتمام إطلاق سراح 400 من عناصرها متهمين بارتكاب جرائم خطيرة.

وكان آلاف الأعيان الأفغان الأعضاء في "المجلس الكبير" (اللويا جيرجا) قد وافقوا على الإفراج عن 400 سجين من طالبان، طالبت بهم الحركة كشرط أساسي لبدء مفاوضات تاريخية مع الحكومة الأفغانية.

وشكل مصير حوالى 400 سجين من طالبان عقبة أمام بدء محادثات السلام بين الطرفين المتنازعين اللذين التزاما إكمال عملية تبادل السجناء قبل بدء المفاوضات.