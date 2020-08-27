اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 12:52 م
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ضبط 900 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى ولحوم فاسدة بالفيوم.. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:51 ص
ضبط 900 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى ولحوم فاسدة بالفيوم.. صور الأسماك الفاسدة المضبوطة
الفيوم - رباب الجالي

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أعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط 900 كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، فضلاً عن ضبط 82 كجم من اللحوم بدون أختام مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال حملات مشتركة لمديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن تلك الحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والطرق العامة ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.

وأضاف، أن مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل بمدخل قرية الإعلام على طريق القاهرة / الفيوم ، تحمل 300 كجم من الأسماك المملحة "فسيخ" محملة داخل 6 براميل خشبية، مغطاة بشمع بلاستيكى مخالفاً بذلك الطرق الصحية لنقل الأسماك، لافتاً أنه بعد الفحص بمعرفة مديرية الطب البيطرى، تبين انبعاث رائحة كريهة منها، ووجود تغير فى اللون، دليل عدم صلاحيتها، مشيراً الى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مسئولى مديرية التموين، قد تمكنت من ضبط 600 كجم أسماك "ماكريل"، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتظهر عليها علامات الفساد، وتم ضبطها بثلاجة عرض بمنطقة السهراية وسط مدينة الفيوم، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، عن شن مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الفيوم، عدة حملات تفتيشية، أسفرت عن ضبط 82 كجم من اللحوم بدون أختام مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بأحد المطاعم بناحية عزبة عبد العظيم بمركز سنورس، وبتوقيع الكشف الطبى البيطرى الظاهرى عليها لوحظ تغير لون اللحوم الى اللون الاسود الداكن وعدم تماسك القوام وانبعاث رائحة كريهة منها دليل فسادها وعدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى أو الحيواني.

 كما تم ضبط 32 كيلو جرام لحوم بأحد المطاعم على ساحل بحيرة قارون، مذبوح خارج المجازر الحكومية ولا تحمل أى اختام، كما تمكنت الحملات من ضبط 13 كجم لحوم بأحد محال الجزارة بمركز سنورس لا يوجد بها أى أختام دليل على ذبحها خارج المجازر الحكومية، وكذا ضبط 17 كجم من اللحوم بدون أختام بمحلى جزارة بالمركز نفسه، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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الاسماك الفاسدة

 

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اللحوم الفاسدة المضبوطة

 

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اللحوم الفاسدة المضبوطة

 

 


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