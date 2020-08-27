ضبط 900 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى ولحوم فاسدة بالفيوم.. صور

أعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط 900 كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، فضلاً عن ضبط 82 كجم من اللحوم بدون أختام مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال حملات مشتركة لمديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين.
قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن تلك الحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والطرق العامة ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.
وأضاف، أن مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل بمدخل قرية الإعلام على طريق القاهرة / الفيوم ، تحمل 300 كجم من الأسماك المملحة "فسيخ" محملة داخل 6 براميل خشبية، مغطاة بشمع بلاستيكى مخالفاً بذلك الطرق الصحية لنقل الأسماك، لافتاً أنه بعد الفحص بمعرفة مديرية الطب البيطرى، تبين انبعاث رائحة كريهة منها، ووجود تغير فى اللون، دليل عدم صلاحيتها، مشيراً الى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مسئولى مديرية التموين، قد تمكنت من ضبط 600 كجم أسماك "ماكريل"، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتظهر عليها علامات الفساد، وتم ضبطها بثلاجة عرض بمنطقة السهراية وسط مدينة الفيوم، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، عن شن مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الفيوم، عدة حملات تفتيشية، أسفرت عن ضبط 82 كجم من اللحوم بدون أختام مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بأحد المطاعم بناحية عزبة عبد العظيم بمركز سنورس، وبتوقيع الكشف الطبى البيطرى الظاهرى عليها لوحظ تغير لون اللحوم الى اللون الاسود الداكن وعدم تماسك القوام وانبعاث رائحة كريهة منها دليل فسادها وعدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى أو الحيواني.
كما تم ضبط 32 كيلو جرام لحوم بأحد المطاعم على ساحل بحيرة قارون، مذبوح خارج المجازر الحكومية ولا تحمل أى اختام، كما تمكنت الحملات من ضبط 13 كجم لحوم بأحد محال الجزارة بمركز سنورس لا يوجد بها أى أختام دليل على ذبحها خارج المجازر الحكومية، وكذا ضبط 17 كجم من اللحوم بدون أختام بمحلى جزارة بالمركز نفسه، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
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