ضبط 15 ألف كمامة مجهولة المصدر في المنوفية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط "11560 كمامة قماش تحت التصنيع- 3500 كمامة قماش منتج نهائى- 7200 ملصق مقلد مدون عليه أسماء وهمية- 12 ماكينة تصنيع- 400 متر أستيك" داخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" بشبين الكوم.. وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) لإدارته المصنع ، وحيازة خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.