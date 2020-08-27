اليوم السابع
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صور.. 234 مسجدا بالبحر الأحمر تستعد لأداء صلاة الجمعة غدا

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:55 م
صور.. 234 مسجدا بالبحر الأحمر تستعد لأداء صلاة الجمعة غدا مسجد بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أنهت مديرية أوقاف البحر الأحمر استعدادها لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة غداً بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بقرارت من الحكومة ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

 

وقامت أوقاف البحر الأحمر بتعقيم وتطهير 234 مسجدا علي مستوي المحافظة والتي من المقرر لها استقبال المصلين بها غدا الجمعة، كذلك التأكيد علي تعليمات وزارة الأوقاف بالنسبة لصلاة الجمعة.

 

وكشف مصدر من أوقاف البحر الأحمر، أنه من المقرر أن يستقبل غدا 234 مسجدا بالمحافظة المصلين مقسمين في كل مدينة كتالي، في مدينة الغردقة 100مسجد، وسفاجا 34، وغارب 26، والقصير 27 مسجدا ، ومرسي علم 11 مسجدا، وحلايب وشلاتين وابو رماد 36 مسجدا.

 

وأضاف المصدر، أنه تم التأكيد علي ان يكون وقت خطبة الجمعة 10 دقائق تنفيذا لتعليمات الوزراة وكذلك التأكيد علي من يقوم بالخطابة الائمة المعينيين أو المتعاقدين مع الوزرة طبقا لقانون الخطابة.

 

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