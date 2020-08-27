صور.. قصة كفاح أحمد طالب الثانوى بالمنيا.. عمل للإنفاق على أسرته ودراسته

المنيا - حسن عبد الغفار

حلمه الحصول على منحة فى إحدى الجامعات الخاصة، ليحقق ما كان يتمنى منذ أن كان طفل أن يلتحق بكلية طب الأسنان لكن الثانوية العامة خدعته هذا العام ولم يستطع الحصول على المجموع الذى يجعله يلتحق بالكلية، رغم معاناته طوال العام، وعمله أثناء الدراسة لتوفير مصروفاته ورفع الحمل عن أسرته ترعى أشقائه الخمسة الآخرين .

يقول أحمد محمد عبد الغنى حاصل على الثانوية العامة 2020 بمجموع 95,85% أنا شقيق لخمسة أشقاء آخرين منذ أن كنت صغيرا وأنا أحلم بكلية طب الأسنان وعندما كنت فى المرحلة الإعدادية كنت أعمل حتى أوفر نفقاتى ومصروفات الدروس، ورغم ذلك تمكنت من الحصول على مجموع 287 فى المرحلة الإعدادية، ومن أجل الحالة الاقتصادية، التحقت بمدرسة التمريض حتى اجد وظيفة بعد الدراسة ولكن بعد مرور أقل من شهر تقدمت بأوراقى إلى الثانوية العامة منازل واضاف فى الامتحانات اترك بعض المواد فى مدرسة التمريض لتعارضها مع امتحانات الثانوية، حتى احقق حلمى.

وأشار نظرا لظروف الأسرة الاقتصادية كنت أعمل فى صيدلية من الساعة 10مساء حتى الساعة 4 فجرا، وفى ذلك الوقت كنت أذاكر الدروس عندما كان العمل يهدأ بالصيدليات، أو فى الشارع بين الدروس الخصوصية وبعضها، خاصة انى لم يكن لدى الوقت حتى انتهى من دروسى داخل المنزل.

وأوضح قائلا يومى كان يسير عكس جميع الناس فى الصباح كنت أحاول أن ارتاح قليلا حتى أبدا الدروس فى الظهيرة ومنذ تلك الساعة أظل مستيقظا حتى الساعات الأولى من اليوم الثانى ولم يكن هناك أى وقت لمراجعة الدروس إلا بين كل حصة وأخرى أو بين فواصل الحصص داخل المدرسة .

وقال أحمد نحن 5 أشقاء وظروف أسرتنا الاقتصادية ضعيفة ولذلك قررت أن أعمل حتى احقق حلمى فى الوصول لكلية طب الأسنان، وأكد كنت أذاكر ما يقارب من 4 ساعات يوميا فى الشارع والميادين حتى أستطيع تحصيل الدروس ولا اقصر فيها .

وفى امتحانات الثانوية العامة ربنا اكرمنى وحصلت على مجموع 95,85 % لكنها لم تحقق حلمى هذا العام ولم التحق بالكلية التى اعشقها منذ الصغر .

وقال ليس لى طلب إلا أن التحق بكلية طب اسنان، وأناشد وزير التعليم العالى بتوفير منحة لى فى أى جامعة حتى يتحقق حلمى .



