صحة جنوب سيناء توقع الكشف والفحص الطبى على 573 من السيدات الحوامل

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبلت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن محافظة جنوب سيناء، 573 من السيدات الحوامل خلال المدة من 20 يوليو 2020 م وحتي 26 أغسطس الجاري، حيث جري توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، ومتابعتهم دوريا للكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين مع توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

يأتي ذلك وفقا للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والتي بدأت أعمالها بالمحافظة اعتباراً من الأثنين الموافق 20 يوليو 2020م ، وذلك لمتابعة "صحة السيدات الحوامل" للكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان .

من جانبه، أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل الوزارة، علي تواصل أعمال المبادرة القومية للعناية بصحة الأم والجنين بكافة مدن المحافظة، مشيرا إلى أنه جري تدريب الفرق الطبية للمشاركة في أعمال تلك المبادرة التي توفر الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل ونشر الوعي بالمشاكل الصحية التي تواجه الأمهات الحوامل خلال فترة وما بعد الحمل، من خلال ثلاثة عشر وحدة ومركز طبي بكافة مدن المحافظة .

وتستهدف المبادرة الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري وفيروس بي ومرض الزهري والكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين وتوفير كافة التحاليل و الفحوصات المتكاملة بالإضافة لقياس الضغط والسكر والوزن والطول، وتقديم سبل الرعاية والمتابعة الكاملة للحوامل قبل واثناء وبعد الولادة .

من جهتها، أوضحت الدكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، بأن المبادرة تقدم رعاية صحية شاملة للأم الحامل والجنين والطفل حديث الولادة خلال فترة الحمل ومابعده لإكتشاف عوامل الخطورة للأم والمولود وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأساسية علي مستوي المحافظة.

وأشارت إلي تقديم خدمات تلك المبادرة بالوحدات الصحية بأبوصويرة ورأس مسلة والمركز الحضري برأس سدر، والمركز الطبي بأبوزنيمة ، والوحدة الصحية بالعرايشية بأبورديس ، ومركز رعاية الأمومة و الطفولة والمركز الطبي بتوشكي والوحدات الصحية بالجبيل والوادي بطور سيناء ، والوحدة الصحية بالطرفة بكاترين ، والمركز الطبي بالرويسات بشرم الشيخ ، والوحدة الصحية بالعصلة بدهب ، والمركز الحضري بنويبع