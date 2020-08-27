شمال سيناء تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيانها، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدم تسجيل حالات وفيات، وشفاء 5 حالات، واستمرار العزل المنزلى لعدد 11 حالة إصابة بكورونا، وأوضح البيان الصحفى لمديرية صحة شمال سيناء اليوم عن موقف الإصابات بكورنا، أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء المحتجزة تحت العلاج "2" حالة، وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 108 حالات، وإجمالى حالات الوفاة 23 وإجمالى حالات الشفاء 346 حالة.

وانتهت وحدة مكافحةً ناقلات الأمراض وملاريا العريش من تعقيم منازل ثلاث حالات عزل منزلى اشتباه كورونا.

وأوضح بيان الوحدة أنه تم تغطية حى الزهور ومنطقة ابنى بيتك بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ، و الانتهاء من رش وتعقيم برك المياه الراكدة فى حى الشرابجة بنطاق غرب العريش، بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والمبيدات اللازمة لمكافحة البعوض البالغ ، ومنطقة خلف سنترال المساعيد بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض.

وسبق وأعلنت الوحدة تطهير منزلين لحالتي عزل منزلى اشتباه كورونا، منزل فى حى بركة حليمة والآخر فى منطقة شارع اسيوط بالعريش، وتطهير حالتين عزل منزلى اشتباه كورونا فى شارع اسيوط بمنطقة الخزان وحى السمران بالعريش، وتطهير اربع شقق لحالات العزل المنزلى .

وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش تنفيذ موجة تعقيم جديدة داخل العريش شملت احياء ومناطق ، وتغطية حى الريسة بحملة تعقيم استخدمت خلالها المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، و محطات الصرف الصحى فى حى الريسة بالمبيدات، ومقر المدنية الشبابية كما تم رش أكوام قمامة فى حى الصفا ، والانتهاء من تغطية حى ابو صقل ، ومحطات الصرف الصحى فى حى ابو صقل.