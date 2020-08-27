س و ج.. كيف تستخدمين الفاكهة للحصول على بشرة صحية؟

كتبت هند عادل

الموز هو أحد العلاجات المنزلية الشائعة الاستخدام بجانب تناوله كفاكهة له فوائد صحية هامة يمكن أيضًا صنع حزمة للعناية بالبشرة معها للحصول على بشرة ناعمة وصحية وشابة، فالبشرة تتطلب رعاية وعلاجًا كافيًا من أجل البقاء بصحة جيدة ومتوهجة يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية ، مثل الموز ، في الحصول على بشرة رائعة المظهر وتقليل خطر الإصابة بمشاكل الجلد، فيما يلي مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن استخدامها الموز لبشرة صحية ومتوهجة، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

س: ما هي وظائف البشرة لجسم الانسان؟



ج: البشرة هي أكبر عضو حاسة في الجسم ، فإنها تؤدي وظائف مختلفة في الجسم يعمل كطبقة واقية للأوعية الدموية ويساعد أيضًا في توازن الجسم ومع ذلك ، فإن بشرتنا تتعرض للكثير من التلوث والغبار وأشعة الشمس الضارة التي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد، ويمكن أن يكون الضرر الذي يلحق بالجلد ضارًا أيضًا لأنه يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة في صحة الجلد وحتى سرطان الجلد.

س: ما هي فوائد العلاجات المنزلية في العناية بصحة البشرة؟



ج: العلاجات المنزلية هي الأفضل عندما يتعلق الأمر بجميع المشاكل الصحية ، خاصة تلك المتعلقة بالبشرة أحد العلاجات المنزلية الشائعة الاستخدام هو الموز.

س: كيف يمكن أن يساعد الموز في تحسين صحة البشرة؟



لا يعد الموز مكونًا شائعًا في مستحضرات التجميل أو منتجات العناية بالبشرة التي يتم شراؤها من المتجر ، ربما لأن العمر الافتراضي لهذه المنتجات يمكن تقليله بسبب الفاكهة ومع ذلك ، يمكن استخدامه كعلاج منزلي لبشرة أفضل.

الموز غني بفيتامين أ ، وهو عنصر غذائي مهم جدا للبشرة. يساعد على تفتيح البشرة وإشراقها ، ويزيل أي سواد ناتج عن عوامل خارجية ويمنحك توهجًا صحيًا، يحتوي الموز أيضًا على خصائص مرطبة تساعد بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة ويقلل من خطر ظهور حب الشباب والبثور.

س: كيفية استخدام الموز في العناية بالبشرة؟



ج: يمكن استخدام الموز بعدة طرق كحزمة للعناية بالبشرة، اهرسي موزة ناضجة في وعاء، ضعيه مباشرة على وجهك مع تجنب العينين اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء العادي.

اهرسي موزة ناضجة: أضف ملعقتين كبيرتين من الحليب الخام. ضعيه على البشرة ، مع التركيز بشكل خاص على أجزاء الجسم أو الوجه التي تم تسميرها. من المحتمل أن ترى اختلافًا في استخدام واحد فقط.

استخدم موزة مهروسة مع العسل للحصول على تأثير ترطيب فائق ومع ذلك ، يجب على الأشخاص ذوي البشرة الدهنية تجنب هذا المزيج هذا هو الأفضل للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد ، وخاصة في فصل الشتاء.

أضف عصير الليمون ودقيق الحمص إلى موزة واحدة تخلط جيدا وتطبق كحزمة للوجه سيساعد ذلك الأشخاص الذين يعانون من انسداد المسام ومشاكل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

يمكنك أيضًا فرك قشور الموز على المناطق الداكنة من يديك ورجليك مثل المرفقين والكاحلين والمفاصل وما إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام الموز المهروس كقناع للشعر.