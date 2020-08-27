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سها عرفات تؤكد تعرضها لحرب شرسة وقطع المعاشات عن أسرة "أبو عمار"..اعرف التفاصيل

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:05 م
سها عرفات تؤكد تعرضها لحرب شرسة وقطع المعاشات عن أسرة "أبو عمار"..اعرف التفاصيل سها عرفات
كتب أيمن رمضان

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قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، إنها تعرضت لهجوم شرس من قبل عزام الأحمد القيادى بحركة فتح، خلال لقاء له عبر قناة "مكملين" الإخوانية التى تبث من تركيا، وتابعت:"عزام الأحمد هاجمنى على قناة الإخوان، يهاجم أمراة على قنوات الإخوان".

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن بعض القيادات الفلسطينية تعمل على الانتقام منها بسبب موقفها من عدم اقحام الشعب والقضية الفلسطينية فى شئون دول عربية آخرى، وتأييدها لاتفاقية الإمارات وإسرائيل، وتابعت:"الانتقام سيصل إلى حد قطع المعاشات عن كافة أسرة ياسر عرفات.. الانتقام سيصل إلى ذلك بالتأكيد".

وناشدت "سها عرفات"، جميع الدول العربية المساندة لفلسطين بأن تدعمها فى الحرب التى تتعرض لها، مشيرة إلى أنها ستعود إلى رام الله، بعد غياب 16 عاما، من أجل أن تواجه الحرب التى تتعرض لها.

 

 

 

 

 


ياسر علافات

اخبار فلسطين

سها عرفات

وائل الإبراشى

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