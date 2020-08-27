سقوط "حسونة" إمبراطور التزوير فى قبضة مباحث الجوازات بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث الجوازات بأسوان، اليوم، الخميس، من القبض على إمبراطور التزوير بالمحافظة وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بإنهاء إجراءات إقامة مصرية للأفارقة، وكذلك أوراق عليها أختام صادرة من الجوازات، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات للعرض على النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وصلت للعقيد محمود فيصل، رئيس وحدة مباحث جوازات أسوان، تفيد بقيام أحد الأشخاص وشهرته "حسونة" بتزوير أختام إقامة للسودانيين الراغبين في الحصول علي إقامة بالبلاد بعد إيهامهم بإنهاء هذه الأختام وإجراءات حصولهم علي الإقامة، مؤكدا لهم أن هذه الأختام صادرة من الجوازات.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة، تمكنت مباحث جوازات أسوان، من ضبط المتهم ويدعى "ا.م.ا" وشهرته "حسونة" وبحوزته أختام إقامة منسوب صدورها للجوازات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجرائم، وأنه يقابل عملائه بالاسم المستعار خشية افتضاح أمره، وبالعرض على النيابة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى المحضر رقم 5143 قسم أول أسوان، وقضايا أخرى.