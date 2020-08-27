وقال السفير ماركوس - وفقا للبيان- إن مهام عمله فى مصر تتركز على تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال التعاون فى المجالات الإجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن تحسين العلاقات الساعدة بين البلدين على مر التاريخ.

وأكد ان المحادثات التى تجرى بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة فى حالة جيدة.

وكان سفير مارقوس تكلى قد عمل من قبل سفيرا لإثيوبيا فى اليابان، بعد عودته من طوكيو، وشغل منصب المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية وكذلك مديرًا لمدرسة الدبلوماسية والعلاقات الدولية وأستاذ مساعد للدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة الخدمة المدنية الإثيوبية، وفى الوقت الحالى يمثل بلده فى ليبيا مقيما فى القاهرة.



