"سداد فواتير المياه والتعاقد"..اطلاق سيارة متنقلة لخدمة العملاء بالمنصورة

الدقهلية فريق المحافظات

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحة بالدقهلية، تشغيل سيارة خدمة عملاء متنقلة بمنطقة شرق المنصورة، وتقدم السيارة العديد من الخدمات منها استقبال الشكاوى والعمل على حلها، الى جانب خدمات التعاقد، وسداد الفواتير، والدفع المقدم، ويستمر عمل السيارة الساعة 8 صباحًا وحتى 2 مساءً يوميًا ما عدا يوم الجمعة، والعطلات الرسمية.

وقالت الشركة ، أن هذه الخدمة تأتى فى إطار حرص الشركة على تطوير خدماتها، وتقديمها بشكل أسرع، وأيسر للمواطنين ، موضحة أن هذه السيارة واحدة من 5 سيارات متنقلة لخدمة العملاء، تم توريدها عن طريق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لخدمة عملاء الشركة بنطاق المحافظة، وخاصة الأماكن البعيدة والنائية، والعمل في توقيتات بخلاف مواعيد العمل الرسمية.