رئيس مدينة إسنا يتابع آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة أسنا اجتماعا، اليوم الخميس، بحضور نواب المركز والسكرتير العام ورؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية، وناقش سليمان عدة موضوعات خلال الاجتماع، من أبرزها ما جاء بالكتاب الدورى رقم 8، والكتاب الدورى رقم 241 لسنة 2020 والصادر من وزارة التنمية المحلية، وذلك بشأن الإسراع فى عملية تقنين أراضى الدولة، وتحصيل مستحقاتها، وإنهاء كافة حالات التقنين المعلقة وتحرير العقود لها، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بمتابعة آخر المستجدات بملفى التقنين والتصالح فى مخالفات البناء لاسترداد حق الشعب.

وشدد رئيس المركز خلال الإجتماع، على رؤساء القرى بإعداد تقرير يومى بمعدل الآداء يتضمن عدد الطلبات وعدد العقود وجملة المتحصلات وعدد العقود المنتظر تحصيلها، وأيضاً حصر كافة الحالات التى لم تنهى إجراءات التقنين وإدراجها ضمن موجات الإزالات المتتالية والحملات اليومية وإحالة أصحاب المخالفات للنيابة العسكرية وكذلك التصالحات فى المخالفات، مؤكدا بأن الجهود المبذولة فى ملف التقنين من العوامل الأساسية فى تقيين الأداء، كما تناول الاجتماع متابعة آخر المستجدات والتنبيه على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح سرعة سداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة ، وذلك طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، بعد أن تم مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وضرورة حث المواطنين بالتقدم للتصالح فى مخالفات البناء وتسهيل الاجراءات، حيث إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة كبيرة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرًا إلى أنه لا تهاون فى إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة والشعب كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات.