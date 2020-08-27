اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس كوريا الجنوبية يجتمع مع رؤساء كنائس البروتستانت لطلب تعاونهم فى مواجهة كورونا

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:00 ص
رئيس كوريا الجنوبية يجتمع مع رؤساء كنائس البروتستانت لطلب تعاونهم فى مواجهة كورونا رئيس كوريا الجنوبية فى اجتماع رؤساء الكنائس- ارشيفية
وكالات

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يجتمع الرئيس الكورى الجنوبى، مون جيه-إن، مع رؤساء الكنائس البروتستانتية صباح اليوم، الخميس، فى المكتب الرئاسى.
 
ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية ، أنه من المتوقع أن يدعو الرئيس مون الكنائس إلى الانضمام إلى التعاون الوثيق في جهود الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعزيز التضامن بين الحكومة والوسائط الدينية للتغلب على أزمة كورونا.
 
ويشارك في الاجتماع الرؤساء المشتركون في الكنائس المسيحية المتحدة في كوريا الجنوبية كيم تيه-يونج، وريو جونج-هو، ومون سو-سوك، ومدير الشؤون العامة للمجلس الوطني للكنائس في كوريا الجنوبية لي هونغ-جونغ وغيرهم.
 
وكان الرئيس دعا رؤساء الكنائس الكاثوليكية على رأسهم الكاردينال أندرو يوم سو جونج إلى زيارة المكتب الرئاسي وأجرى معهم اجتماع غداء في يوم 20 من الشهر الجاري.
 
وقال الرئيس "مون جيه-إن" ، إن الحكومة تعتبر السلامة العامة الأولوية القصوى لديها، فسوف تتعامل بحزم مع التصرفات التي لا تراعي أو تتجاهل لوائح الحجر الصحي، وأضاف "أطلب أن يكون الدين قدوة حتى نتمكن من السيطرة على كورونا دون أن يزيد الحجر الصحي سوءًا"، مضيفا أن هذا الأسبوع سيكون منعطفا حاسما في مكافحة كورونا في البلاد.
 
 
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وعلى وجه الخصوص، أضاف "مون": "سنستطيع أن نحد من التفشي الحاد المبرتبط بكنيسة سارانغ جيل في أقرب وقت ممكن بمجرد الحصول على قائمة بأسماء أتباعها".
 
ومع ذلك، أكد قائلًا: "سنتغلب بالتأكيد على هذه الأزمة، وسنبذل قصارى جهدي لتقليل الخسارة الاقتصادية من خلال التغلب عليها بسرعة".
 
وأشار إلى أنه في حالة فشل جهود الحجر الصحي الجارية، فلن يكون أمام الحكومة خيار آخر سوى رفع مستوى التباعد الاجتماعي، والذي سيكون له بعد ذلك "أضرار اقتصادية لا توصف".
 
ومضى قائلًا: "أريدكم أن تعتنوا بقلوب الناس، التي تعرضت لضربة بسبب طول أمد أزمة كوفيد-19، وأن تمنحوا الناس الشجاعة والقيادة اللازمتين لتوحيد الناس من أجل الأمان (من الفيروس)".
 
وردًّا على ذلك، تعهد الكاردينال "يوم سو-جونغ" بتعاون الكنائس الكاثوليكية مع جهود الحكومة في مكافحة كوفيد-19، معبرًا عن امتنانه للجهود التي تبذلها الحكومة والطاقم الطبي للاستجابة لكوفيد-19، وأضاف "يوم" أن الكنائس الكاثوليكية تتعاون مع التوجيهات الحكومية قدر الإمكان، وتنصح الناس بالقيام بأدوارهم بأمانة في أماكنهم.

 


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