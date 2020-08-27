رئيس كوريا الجنوبية يجتمع مع رؤساء كنائس البروتستانت لطلب تعاونهم فى مواجهة كورونا

وكالات

يجتمع الرئيس الكورى الجنوبى، مون جيه-إن، مع رؤساء الكنائس البروتستانتية صباح اليوم، الخميس، فى المكتب الرئاسى.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية ، أنه من المتوقع أن يدعو الرئيس مون الكنائس إلى الانضمام إلى التعاون الوثيق في جهود الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعزيز التضامن بين الحكومة والوسائط الدينية للتغلب على أزمة كورونا.

ويشارك في الاجتماع الرؤساء المشتركون في الكنائس المسيحية المتحدة في كوريا الجنوبية كيم تيه-يونج، وريو جونج-هو، ومون سو-سوك، ومدير الشؤون العامة للمجلس الوطني للكنائس في كوريا الجنوبية لي هونغ-جونغ وغيرهم.

وكان الرئيس دعا رؤساء الكنائس الكاثوليكية على رأسهم الكاردينال أندرو يوم سو جونج إلى زيارة المكتب الرئاسي وأجرى معهم اجتماع غداء في يوم 20 من الشهر الجاري.