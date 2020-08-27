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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة ليسانس الآداب والطالبات تحتل المراكز الأولى

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:54 ص
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة ليسانس الآداب والطالبات تحتل المراكز الأولى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة ليسانس الآداب بأقسامه المختلفة دور مايو 2020 بنسبة نجاح 82.8%، وأعلن الدكتور أسامة مدنى عميد الكلية، أسماء العشرة الأوائل على الكلية وهم:

"أمانى صالح عمارة، سماء كمال أبو النور قسم "المكتبات"، معاذ خالد عبد الواحد "لغة عبرية"، كريستينا مجدى اسكندر "التاريخ"، جهاد أحمد محمد "لغة ألمانية"، أمين عبد المحسن عبد العزيز "مساحة وخرائط"، أحمد محمد عبد الله "لغة عربية"، منة الله محمد صفوت "شعبة الإذاعة"، إيمان سامى البكرى "المكتبات"، إسراء محمود سعد "شعبة العلاقات العامة"، أسماء أشرف محمود "اللغة الإنجليزية".

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قد اعتمد نتيجة بكالوريوس كلية التربية بشبين الكوم، وذلك لدور مايو 2020 بنسبة نجاح 88,32%، وأعلن الدكتور صبحى شرف عميد الكلية أن نسبة النجاح بشعبة اللغة العربية بلغت 75%، وبلغت نسبة النجاح فى قسم اللغة الإنجليزية 92,79، وبلغت نسبة النجاح فى قسم اللغة الفرنسية 95,29%، وبلغ نتيجة قسم التاريخ 85,26%.

وأضاف عميد كلية التربية، أن نسبة نجاح قسم الجغرافيا 89,77%، وقسم الرياضيات 80,36%، فيما بلغت نسبة النجاح فى قسم البيولوجى88,46%، وبلغ قسم الكيمياء 85,20%، أما قسم الفيزياء 83,65%.

وبلغت نسب النجاح بالتعليم الأساسى شعبة اللغة العربية 77,19%، وفِى الغة الإنجليزية 86,67%، ومواد اجتماعية 96,91%، والرياضيات 66,67%، وقسم العلوم 86,53%، وفى الطفولة بلغت 94,15%، وقسم الزراعى 77,42%.

كما اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة بكالوريوس الهندسة الإلكترونية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 71.7%، وأعلن الدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية 85.71% قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم 92،74% وقسم هندسة وعلوم الحاسبات 86.36%.


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