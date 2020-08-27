حماية المستهلك يكشف لتليفزيون اليوم السابع كيفية استرداد 25% من مصروفات الباص

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أي شخص قام بدفع مصروفات الباص الخاصة بالمدارس العام الماضى، يسترد بنسبة 25% من هذا المبلغ، وتم خصمها من المصروفات المدرسية للعام الدارسى الجديد 2021، مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين تم إنهاء علاقتهم بالمدرسة يستحق لهم السداد النقدى من للمدرسة عن طريق تقديم طلب للمدرسة وخلال شهر تكون المدرسة سلمت لهم مستحقاتهم البالغة 25%.

وأشار إلى أن الجهاز أجل الإعلان عن استحقاق الطلاب نسبة 25% من مصروفات الباص لنهاية شهر أغسطس، حتى تكون جميع المدراس حددت قيمة المصروفات للعام الجديد ومصروفات النقل، مشيرا إلى أن أكثر من 94% من المدارس حددت مبالغ المصروفات المدرسية.

وأضاف سمير فرج، أنه في حالة رفض المدارس تنفيذ القرار يتوجه ولى الأمر لجهاز حماية المستهلك ويقوم بإبلاغ اسم الطالب وولى الأمر والمدرسة وعنوانها، وبعدها يقوم الجهاز بمخاطبة المدرسة ويتم إعطائها مهلة للتنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام يتم إحالتها للنيابة المختصة لمخالفة تنفيذ القرار وهى مخالفة جنائية، توجب المعاقبة من 25 ألف جنيه إلى مليون جنيه.