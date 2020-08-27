اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 06:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حكم صيام يوم عاشوراء منفردا إذا وافق "سبت".. دار الافتاء تجيب

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:41 ص
حكم صيام يوم عاشوراء منفردا إذا وافق "سبت".. دار الافتاء تجيب عاشوراء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده وهذا العام يوافق يوم السبت ويجوز هذا أيضا.

وتابعت: الجمهور من العلماء يرى أنَّه يجوز صيام يوم السبت منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك كما إذا وافق يوم السبت عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يوم قبل السبت أو يومًا بعده، ومن صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث.


صوم تاسوعاء

صوم عاشوراء

عاشورا

دار الافتاء

صوم يوم عاشوراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة