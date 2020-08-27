حكم صيام يوم عاشوراء منفردا إذا وافق "سبت".. دار الافتاء تجيب

كتب لؤى على

قالت دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده وهذا العام يوافق يوم السبت ويجوز هذا أيضا.

وتابعت: الجمهور من العلماء يرى أنَّه يجوز صيام يوم السبت منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك كما إذا وافق يوم السبت عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يوم قبل السبت أو يومًا بعده، ومن صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث.