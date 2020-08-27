حبس 3 عاطلين وراء سرقة سيارة فى حلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة حلوان، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة تابعة لشركة كهرباء فى منطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.



تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من "ت.ك" موظف بشركة كهرباء يفيد سرقة السيارة قيادته والمملوكة للشركة أثناء تواجدها أسفل العقار سكنه بأسلوب المغافلة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.



وبجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء الواقعة كل من "ع.م" 33 سنة عاطل، سابق اتهامه فى قضايا سرقة بالإكراه، و"إ.م" 37 سنة شقيق الأول عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وبيع السيارة لدى عملهما "ا.س" 32 سنة سائق، وتم ضبطه وعثر بحوزته على السيارة المبلغ بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18622 لسنة 2020، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.