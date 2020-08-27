تنسيق 2020.. استمرار توافد طلاب المرحلة الأولى على جامعة حلوان لتسجيل الرغبات

كتب محمد صبحى

استقبلت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة حلوان 477 طالبا وطالبة حتى الآن من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم فى الالتحاق بالكليات، وذلك منذ فتح باب التنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى.

واستقبل المعمل المركزى بالحرم الجامعى 112 طالبا، واستقبل معمل كلية الهندسة بحلوان 106 طلاب، بينما استقبل معمل كلية الهندسة بالمطرية 203 طلاب، وتوافد على معمل كلية الفنون الجميلة 29 طالبا، ومعمل كلية التربية الموسيقية 27 طالبا.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان صادر عن جامعة حلوان، على التزام الطلاب وأولياء أمورهم بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال عملية تسجيل الرغبات، لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة أنه يتم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً تزويد القاعات بعدد كافٍ من أجهزة الحاسب الآلى حتى يتم استقبال الطلاب فى سهولة ويسر خلال مراحل التنسيق.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قررت مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء اليوم الخميس.