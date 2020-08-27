اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 09:07 م
خالد صلاح
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ترامب يعلن حالة الطوارئ فى ولاية أركنساس بسبب إعصار "لورا"

الخميس، 27 أغسطس 2020 08:06 م
ترامب يعلن حالة الطوارئ فى ولاية أركنساس بسبب إعصار "لورا" ترامب
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية أركنساس، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية، بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار لورا الذي بدأ يوم أمس، ولا يزال مستمراً.
 
وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أنه بموجب هذا الاعلان تخوّل وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة على مستوى الولاية.

 


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لورا

أركنساس

أمريكا

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