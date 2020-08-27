تحرير 18 مخالفة تلاعب فى السلع المدعمة فى حملة تموينية بأجا بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

تمكنت إدارة تموين أجا بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين بالدقهلية من ضبط عدد من المتلاعبين فى السلع المدعمة، وتحرير محاضر ضدهم.

وقد وجه محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية، بتكثيف الحملات لمراقبة الأسواق والإعلان عن الأسعار للمواطنين، وتحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا، تم تشكيل حملة ضمت "وائل الطنطاوى، ومصطفى عوض، ورمزى الطنطاوى، وعبد الخالق الناقر، وفاطمة عبد الواحد، وشريف بدران"، بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير محضر رقم 12488 لسنة 2020 جنح أجا، ضد "ياسر.ط.ا" مسئول الجمعية الاستهلاكية بقرية برج النور، لاستيلائه على مواد تموينية بمبلغ 4808 جنيهات، ومحضر رقم 13224 ضد "وائل.ال.م" تاجر تموينى، بقرية البساتين لتصرفه فى سلع تموينية بقيمة 1300 جنيه، ومحضر رقم 12992 ضد "ناظم.س.ال" صاحب محل بيع أسمدة بقرية ميت العامل لبيعه أسمدة محظورة ومحضر رقم 4881 لسنة 2020 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "شيرين.ح.ج" صاحبة محل بقالة بقرية الخطاب، ومحضر رقم 4882 ضد "مصطفى.ال.ا" صاحب محل بقالة بقرية ميت مسعود ومحضر رقم 4883 ضد "البحراوى.ع.ع" صاحب محل بقالة بذات القرية وذلك لقيامهم ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى، كما تم تحرير محضر رقم 4870 لسنة 2020 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "السيد.ى.ب" صاحب محل بقالة بقرية ميت العامل، ومحضر رقم 4871 ضد "لبنى.ط.ال" صاحبة محل بيع أعلاف بذات القرية ومحضر رقم 4872 ضد "عبدالرحيم.ا.ع" صاحب محل بيع أعلاف بذات القرية ومحضر رقم 4873 ضد "مصطفى.ح.ث" صاحب مخبز حلوى من عجين بقرية برج النور ومحضر رقم 3874 ضد "محمد.ال.ال" صاحب محل بقالةبذات القرية، ومحضر رقم 4875 ضد "محمد.ا.ع" صاحب مقلة بذات الناحية، ومحضر رقم 4876 ضد "خالد.ع.ال" صاحب مقلة بذات القرية وذلك لعدم إعلانهم عن الأسعار.

كما تم تحرير محضر رقم 12754 سنة2020 جنح اجا ضد "فاطمة.ا.ال" صاحبة محل بقالة بقرية شبراويش لعدم وجود شهادة صحية ومحضر رقم 13060 لسنة 2020 جنح أجا ضد "محمد.ف.س" صاحب محل بقالة بقرية برج النور ومحضر رقم 13061 ضد "محمد.ا.ال" تاجر محمول بذات القرية ومحضر رقم 13062 ضد "مصطفى.م.م" صاحب محل بيع قطع غيار درجات نارية بذات الناحية ومحضر رقم 13308 ضد "مرو.ع.ع" صاحب محل بيع منظفات بقرية اخطاب وذلك لممارستهم أنشطة بدون ترخيص.