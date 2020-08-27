اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين سعر اليورو اليوم الخميس 27-8-2020 .. ويسجل 18.73جنيه بالأهلى

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:18 م
تباين سعر اليورو اليوم الخميس 27-8-2020 .. ويسجل 18.73جنيه بالأهلى اليورو
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 27-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.73 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع، مقابل 18.69 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.73جنيه.
 
18.76 جنيه للبيع مقابل 18.86 جنيه.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.73 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.69 جنيه.
 
18.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.69 جنيه.
 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.71 جنيه للشراء.
 
18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.86 جنيه للشراء.
 
19.16 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.69 جنيه للشراء.
 
18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.73 جنيه للشراء.
 
18.88 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.66 جنيه للشراء.
 
18.86 جنيه للبيع.
 
 
اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة