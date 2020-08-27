كتب سمير حسنى

كشفت مصادر لشبكة سكاي نيوز اليوم الخميس، عن تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى الاثنين القادم.

فى غضون ذلك، قال الدكتور ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، إن ثلاث لجان تقوم بمراجعة وتنقيح وصياغة ملفات القضايا السياسية، والترتيبات الأمنية لمسار دارفور، وملف القضايا السياسية للمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).