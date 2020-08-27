بوريس جونسون يشدد على أهمية إعادة الأطفال للمدارس لزيادة فرصهم المستقبلية

شدد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على أهمية إعادة الأطفال والطلاب للمدارس، لمواصلة تعليمهم، وزيادة فرصهم المستقبلية، ووصفه بأنه أمر فى غاية الأهمية.
وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": تعد إعادة الأطفال إلى المدرسة أمرًا في غاية الأهمية لتعليمهم ورفاهيتهم وفرصهم المستقبلية، تحدثت في وقت سابق من هذا الشهر إلى برناديت ماثيوز، مديرة مدرسة سانت جوزيف الكاثوليكية الابتدائية، حول كيفية الاستعداد لعودة التلاميذ في سبتمبر".
بوريس جونسون
ومن جهة أخرى، تزايد عدد المدارس والجامعات في بريطانيا التي تتحدى قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، وتطلب من الطلبة في المراحل المتقدمة ضرورة ارتداء الكمامات في الممرات والمناطق العامة.
وكانت النصيحة الرسمية من الحكومة هي عدم ارتداء غطاء الوجه في المدارس، لكن أحد مؤسسي مجموعة كبيرة من 52 مدرسة طلب من الإدارة تحديد الألوان الخاصة بالكمامات لكل سنة دراسية.
وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، إن عمدة لندن صديق خان والذي يقود الدعوات الخاصة بفرض الكمامات في المواصلات العامة يقوم بدراسة الأمر وهناك اتجاه لدعم ارتداء الكمامات للطلبة في المراحل الدراسية المتقدمة حيث يجب عليهم التباعد بشكل مناسب.
وكانت الوزيرة السابقة للتعليم في حكومة المحافظين جستين جرينينج، قد أشارت إلى أن غطاء الوجه "يجب دراسته" لتحديد إذا ما كان سيساعد في حماية الأطفال على العودة للدراسة.
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