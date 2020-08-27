بوريس جونسون يشدد على أهمية إعادة الأطفال للمدارس لزيادة فرصهم المستقبلية

ريهام عبد الله

شدد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على أهمية إعادة الأطفال والطلاب للمدارس، لمواصلة تعليمهم، وزيادة فرصهم المستقبلية، ووصفه بأنه أمر فى غاية الأهمية.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": تعد إعادة الأطفال إلى المدرسة أمرًا في غاية الأهمية لتعليمهم ورفاهيتهم وفرصهم المستقبلية، تحدثت في وقت سابق من هذا الشهر إلى برناديت ماثيوز، مديرة مدرسة سانت جوزيف الكاثوليكية الابتدائية، حول كيفية الاستعداد لعودة التلاميذ في سبتمبر".



بوريس جونسون