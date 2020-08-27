اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يدعو كافة الأطراف لإيجاد حل للأزمة فى بيلاروسيا

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:31 م
بوتين يدعو كافة الأطراف لإيجاد حل للأزمة فى بيلاروسيا الرئيس الأمريكى ترامب
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كافة الأطراف لإيجاد حل للأزمة في بيلاروسيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أكدت إن موسكو تعتبر ممارسات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على خلفية الأزمة في بيلاروسيا "تدخلا في الشؤون الداخلية" للبلاد، ووفقا لموقع روسيا اليوم أضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية :"نشهد ما تفعله دول البلطيق وبولندا وعدد من الدول الأخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وحتى حلف الناتو، ونرى موقف الولايات المتحدة".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نصنف أفعالهم كتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة"، مضيفة أن "الأدلة" على التدخلات الخارجية الممارسة تجاه بيلاروسيا من جانب الأطراف المذكورة "موجودة بوفرة".

كان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حذر من محاولات التدخل الفاضح في بلاده، واتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها بلاده عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.


روسيا

اخبار روسيا

بوتين

بيلاروسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة