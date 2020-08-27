اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 01:48 م
خالد صلاح
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بتروتشاينا تتكبد خسارة 4.4 مليار دولار فى النصف/1 فى ظل تراجع أسعار النفط

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:43 م
بتروتشاينا تتكبد خسارة 4.4 مليار دولار فى النصف/1 فى ظل تراجع أسعار النفط حقل نفط
سنغافورة (رويترز)

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أعلنت شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز فى آسيا، اليوم الخميس تكبدها صافى خسارة 29.98 مليار يوان (4.36 مليار دولار) فى النصف الأول، مما يعكس انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه بسبب أزمة فيروس كورونا.

 

وكشف إفصاح صادر عن بتروتشاينا لبورصة هونج كونج أنه قبل عام، حققت الشركة ربحا بقيمة 28.42 مليار يوان.

 

وقال داى هوليانغ رئيس مجلس إدارة الشركة فى الإفصاح "واجهت الشركة تحديات غير مسبوقة فى الإنتاج والعمليات بسبب الانخفاض الكبير فى أسعار النفط العالمية وانكماش الطلب المحلى على النفط والغاز".

 

وانخفضت الإيرادات 22 بالمئة إلى 929 مليار يوان.

 

وزاد إنتاج الشركة من النفط الخام 5.2 بالمئة إلى 475.4 مليون برميل، بينما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعى 9.4 بالمئة إلى 2.15 تريليون قدم مكعبة، إذ واصلت الشركة الحكومية العملاقة أنشطة الحفر المحلية لحماية الأمن القومى للإمدادات.

 

 


بتروتشاينا

خسارة 44 مليار دولار

تراجع أسعار النفط

حقل نفط

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