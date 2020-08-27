انخفاض سعر الدولار قرشين اليوم فى البنوك.. ويسجل 15.82 جنيه

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 27-8-2020، انخفاضا اليوم ما بين قرش لـ قرشين بالبنوك، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حيث انخفض فى البنك المركزى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع، فى حين انخفض ببنك الأهلى بمقدار قرش واحد ليبلغ 15.84جنيه للشراء،و15.94جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.82 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.92 جنيه للبيع مقابل 15.94 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.84 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.58جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرش.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.83 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.93 جنيه للبيع مقابل سعره 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.83 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.85جنيه بانخفاض قدرة قرشين. 15.93 جنيه للبيع مقابل سعره 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.84 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرش.



سعر الدولار فى بنك عودة

15.84 جنيه للشراء.

15.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.82 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.84 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.92 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.83 جنيه للشراء.

15.93 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا.

جدير بالذكر أن المواعيد الحالية لعمل البنوك، للجمهور من الساعة الـ8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا.