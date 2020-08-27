اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 11:01 م
خالد صلاح
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النفط يهبط توقعا لأثر محدود من الإعصار لورا

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:30 م
النفط يهبط توقعا لأثر محدود من الإعصار لورا حقول نفط
رويترز

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 تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس حيث تتوقع السوق تعافيا سريعا لإنتاج المنصات التي أُغلقت بسبب إعصار عبر خليج المكسيك وضرب ولاية لويزيانا الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول، التي يحل أجلها غدا الجمعة، 55 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 45.09 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.8 بالمئة لتسجل 43.04 دولار للبرميل.

ضربت العاصفة لورا ولاية لويزيانا في ساعة مبكرة من اليوم برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، ملحقة الأضرار بالمباني وقاطعة الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص في لويزيانا وتكساس.

كان منتجو النفط أوقفوا يوم الثلاثاء 1.56 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، أي 84 بالمئة من إنتاج خليج المكسيك، وأخلوا 310 منشآت بحرية.

وقالت بي.بي اليوم إنها تستعد بالفعل للعودة إلى منشآتها في المياه العميقة بخليج المكسيك للكشف عن أي أضرار ربما لحقتها من جراء العاصفة.

في غضون ذلك، توقفت العمليات بشركات تكرير تعالج حوالي 2.33 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أي نحو 12 بالمئة من طاقة التكرير الأمريكية.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن، "من ناحية هناك إغلاقات مصافي التكرير التي قلصت الطلب على النفط الخام، لكن في نفس الوقت توقف إنتاج خليج المكسيك، ليعوضان بعضهما بعضا.


النفط

اعصار لورا

الاعاصير

اقتصاد

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