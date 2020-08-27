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المفوضية الأوروبية تدعو أصحاب الأعمال لاتخاذ إجراءات تكفل عدم تضررهم من بريكست

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:18 ص
المفوضية الأوروبية تدعو أصحاب الأعمال لاتخاذ إجراءات تكفل عدم تضررهم من بريكست بريكست
كتبت: هناء أبو العز

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دعت المفوضية الأوروبية، أصحاب الشأن من قطاع الأعمال، المرتبطين باتفاقية الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان عدم تضرر مشروعاتهم من قرار الانفصال، وأضافت المفوضية فى بيان لها: حتى إذا أبرم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شراكة طموحة للغاية تغطي جميع المجالات المتفق عليها في الإعلان السياسي بحلول نهاية عام 2020 ، فإن خروج المملكة المتحدة من مكتسبات الاتحاد الأوروبي ، من السوق الداخلية ومن خلال الاتحاد الجمركي ، في نهاية الفترة الانتقالية ، سيخلق حتمًا حواجز أمام التجارة والتجارة عبر الحدود لا وجود لها اليوم.
 
وأضاف البيان: ستكون هناك عواقب واسعة   النطاق على الإدارات العامة والشركات والمواطنين اعتبارًا من 1 يناير 2021 ، بغض النظر عن نتيجة المفاوضات، و هذه التغييرات حتمية ويجب على أصحاب المصلحة التأكد من استعدادهم لها.
 
 وللمساعدة ، تقوم المفوضية بمراجعة  وتحديث عند الضرورة  أكثر من 100 إخطار بإعداد أصحاب المصلحة لقطاع محدد تم نشره خلال مفاوضات المادة 50 مع المملكة المتحدة.
 
 
 

بريكست

المفوضية الأوروبية

الفترة الانتقالية

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