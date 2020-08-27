المفوضية الأوروبية تدعو أصحاب الأعمال لاتخاذ إجراءات تكفل عدم تضررهم من بريكست

كتبت: هناء أبو العز

دعت المفوضية الأوروبية، أصحاب الشأن من قطاع الأعمال، المرتبطين باتفاقية الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان عدم تضرر مشروعاتهم من قرار الانفصال، وأضافت المفوضية فى بيان لها: حتى إذا أبرم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شراكة طموحة للغاية تغطي جميع المجالات المتفق عليها في الإعلان السياسي بحلول نهاية عام 2020 ، فإن خروج المملكة المتحدة من مكتسبات الاتحاد الأوروبي ، من السوق الداخلية ومن خلال الاتحاد الجمركي ، في نهاية الفترة الانتقالية ، سيخلق حتمًا حواجز أمام التجارة والتجارة عبر الحدود لا وجود لها اليوم.

وأضاف البيان: ستكون هناك عواقب واسعة النطاق على الإدارات العامة والشركات والمواطنين اعتبارًا من 1 يناير 2021 ، بغض النظر عن نتيجة المفاوضات، و هذه التغييرات حتمية ويجب على أصحاب المصلحة التأكد من استعدادهم لها.

وللمساعدة ، تقوم المفوضية بمراجعة وتحديث عند الضرورة أكثر من 100 إخطار بإعداد أصحاب المصلحة لقطاع محدد تم نشره خلال مفاوضات المادة 50 مع المملكة المتحدة.