المجلس العسكرى فى مالى يطلق سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا

باماكو (رويترز)

قال جبريلا مايجا المتحدث باسم المجلس العسكرى فى مالى، اليوم الخميس إن المجلس العسكرى أطلق سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا.

وأضاف مايجا "أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وفى السياق ذاته، قالت الرئاسة النيجيرية فى بيان، إن وسطاء غرب أفريقيا أبلغوا المجلس العسكرى فى مالى أن المنطقة ستقبل بحكومة انتقالية، تنظم انتخابات لاستعادة النظام الدستورى الكامل".

جاء ذلك بعد اجتماع بين الرئيس النيجيرى محمد بخارى ورئيس وفد التكتل الإقليمى الذى عاد هذا الأسبوع من محادثات مع المجلس العسكرى فى مالى.