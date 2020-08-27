اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن فقدان 44 ألف شخص نصفهم أطفال فى أفريقيا

وأفادت المستشارة الإقليمية للمفقودين وعائلاتهم في أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، صوفي مارساك ، في بيان صادر في نيروبي ، أن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي نفذت به قيود للحد من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ما خلق تحديات جديدة في البحث عن المفقودين.

وأوضحت مارساك أن عدد هذه الحالات يعد نقطة في بحر العدد الحقيقي للأفراد الذين تبحث عنهم عائلاته، مشيرة إلى أن الصراع والعنف والهجرة والصدمات المناخية لم تتوقف عن تفريق العائلات أثناء تفشي المرض ولكن عملنا للعثور على المفقودين أصبح أكثر صعوبة.