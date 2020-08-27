"القومى للمرأة" بالإسكندرية يستعد لإطلاق ثانى مراحل حملة "لأنى رجل"

الإسكندرية جاكلين منير

عقدت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، الاجتماع التحضيرى، استعدادا لانطلاق حملة "لأنى رجل" مشروع المساواة بين الجنسين المرحلة الثانية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى الفترة من 29-30-31 أغسطس 2020، وذلك بمقر الفرع بمشاركة 9 من الشباب المتطوع، وحضور منسقى الحملة من الفرع.

وأشار المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية فى بيان له، إلى أنه خلال الاجتماع، أوضحت مقررة الفرع نبذة مختصرة عن حملة لأنى رجل ورسائلها والحملات التي قام بها الفرع خلال عامى 2017 و2018 و2019 ، وحملة دورى كرة القدم الخماسية التي تم تنفيذها بالتعاون مع الشباب والرياضة خلال شهر فبراير 2020.

وأكدت أهمية العمل التطوعى، وضرورة دمج الرجال فى الدفاع عن قضايا المرأة، إيماناً بأن كلا الطرفين شريكان فى المجتمع، فضلاً عن أن إشراك الرجال في القضية يساعد على محو الثقافات الخاطئة.

وأشارت إلى رسائل الحملة، والتى تتمثل فى 10 موضوعات تشمل التحرش وختان الإناث ودعم عمل المرأة والتعليم وتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة ومعاملة الزميلات فى العمل باحترام والمشاركة في الأعمال المنزلية والمساعدة فى رعاية الأطفال.

ثم قام الشباب الذى حضر الاجتماع من خلال منصة زووم بطرح ما تلقاه من معلومات على رسائل الحملة وأهدافها ومهارات التواصل مع الآخرين وسبل نشر الرسائل لجذب المستهدفين من الشباب والرجال والسيدات بمختلف الأعمار.

وقامت مقررة الفرع بفتح حوار مفتوح مع الشباب للمناقشات واستفسارات فيما يتعلق بالإحراءات التنفيذية فى الحملة.

وفى الختام عرضت مقررة الفرع خطه عمل الحمله و التي تستمر على مدار ثلاثه أيام و تشمل لقاءات فرديه و فاعليات لنشر الرسائل بأماكن التجمعات العامه و شددت مقررة الفرع على اهميه اخذ كافه الإجراءات الإحترازيه و الوقائيه لمنع التعرض للعدوى من فيروس كوفيد 19 اثناء الزيارات و تم توزيع كمامات على الشباب لإستخدامها اثناء فاعليات الحملة.