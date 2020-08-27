القبض على 4 متهمين بتهمة قتل شخص داخل شقته لسرقته فى السيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 أشخاص بينهم فتاة بتهمة قتل مواطن داخل شقته بغرض السرقة فى منطقة السيدة زينب، وحرروا له المحضر اللازم.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 اشخاص بينهم فتاة على علاقة بالمجنى عليه، وتخلصوا منه بغرض السرقة، والقى القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.