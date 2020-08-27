اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 02:52 م
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القبض على 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بأسوان

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:52 م
القبض على 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بأسوان حملات مرورية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم الخميس، برئاسة العقيد محمد زردق، من ضبط 488 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بشوارع أسوان، بتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى 3 حالات لسائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة.

وشملت المخالفات: ضبط 4 دراجات نارية وتوك توك بدون تراخيص، وتحرير 73 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 94 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش، وسحب تراخيص 83 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 120 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأفيون.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

 


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