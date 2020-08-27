القبض على 15 شخصا اعتدوا على الشرطة والمحليات خلال حملة إزالات في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة سرياقوس دائرة مركز الخانكة، أحداثا مؤسفه وتراشق بالحجارة بين قوات الشرطة ومواطنين أثناء تنفيذ حملة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إصابة بعض الأفراد والمسؤولين بالوحدة المحلية بالخانكة، وضبط 15 من المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون إلى نيابة الخانكة، فأمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز الخانكة، يفيد تعرض قوة أمنية مرافقة لحملة إزالة لتنفيذ قرارات إزالة لمباني على أراضي زراعية وأملاك دولة، للتعدي من قبل مواطنين، ما أسفر عن إصابة بعض الأفراد والمسؤولين.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمجلس ومدينة الخانكة بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة بتنفيذ قرارات إزالة لـ 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسرياقوس قام الأهالي بالتصدي للحملة ومنعهم من تنفيذ عملهم وقاموا برشق القوات بالحجارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وتم ضبط 15 شخصا منهم وتم تحرير محضر لهم وإحالتهم لنيابة مركز الخانكة فأمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.