القبض على تاجر يعيد تعبئة السكر التموينى وطرحه بالأسواق فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية، من القبض على تاجر يقوم بتخزين السكر المدعم "التموينى" وإعادة تعبئته مرة أخرى وطرحه فى الأسواق، وتم التحفظ على المتهم ومخزن به كميات من السكر جار حصرها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث تموين المديرية، يفيد بتلقيه معلومات بقيام تاجر جملة بجمع السكر التموينى وتفريغه من العبوات التى تحمل اسم وزارة التموين ويقوم بتعبئته مرة أخرى فى عبوات وطرحه فى الأسواق على تجار التجزئة.

وتم إعداد قوة أمنية بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين ومداهمة المخزن بطوخ وضبط صاحب المخزن، ويدعى "م ع" وتم التحفظ على المخزن وكميات كبيرة من السكر المدعم جارى حصرها وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.