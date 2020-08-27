القبس: الحكومة الكويتية تواجه "حفلة" استجوابات فى مجلس الأمة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة القبس الكويتية، تواجه الحكومة حفلة استجوابات، في الشوط الأخير من دور انعقاد مجلس الأمة، حيث تلقّت أمس استجوابين موجّهين إلى رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، مع تعهُّد من النائب محمد هايف بتقديم استجواب ثانٍ إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح اليوم الخميس؛ ليرتفع رصيد الاستجوابات في مرمى الحكومة إلى 5، منها اثنان سبق تقديمهما لوزير التربية سعود الحربي، ويُناقشان في جلسة 1 سبتمبر.

كما تقدّم النائب الكويتى عبد الكريم الكندري باستجواب من 3 محاور إلى الخالد أمس، حول سوء إدارة الحكومة أزمة «كورونا»، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي، وانتهاك المادة الـ39 من الدستور.

كما تقدّم النائب الحميدي السبيعي باستجواب إلى الخالد من محورين؛ هما التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية، وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، والاستمرار في نهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة.

وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وفقاً للإجراءات اللائحية سيُدرج الاستجوابان المقدمان إلى رئيس الوزراء على جدول أعمال جلسة الأول من سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه وفقاً للمُدد اللائحية فمن حق رئيس الوزراء طلب تأجيل المناقشة.

من جهة أخرى، قال الغانم: «البعض ادّعى أن هناك طلب جلسة خاصة أول من أمس الثلاثاء، وأني لم ألتزم اللائحة، ولم أوجِّه الدعوة لعقدها». وأوضح الغانم أن هناك قراراً من المجلس بتاريخ 24 مارس 2020 بتفويض وتكليف مكتب المجلس، لتحديد مواضيع الجلسات بعد جائحة «كورونا»، مبيناً أن هذا يشمل الجلسات العادية والخاصة.