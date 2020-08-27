القابضة للصناعات الكيماوية تولى تطوير مصانع الأسمدة والورق أولوية

كتب عبد الحليم سالم

‏أكد وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام أن مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حريص على المتابعة الدورية وإنجاز كافة المشروعات التحديث والتطوير بشكل تام وفق البرامج الزمنية وذلك بعد دراسة أى مشروع من كافة جوانبه بحيث يكون المشروع ذو جدوى استثمارية .

وأضاف وليد الرشيد لـ"اليوم السابع" أن أبرز المشروعات التى تأتى على رأس أولويات الشركة القابضة الكيماوية مشروع إنشاء مصنع لإطارات السيارات،بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى شركة النقل والهندسة إحدى الشركات التابعة بجانب مشروع استخراج الأملاح المعدنية من المحلول المركز للملح بشركة المكس للملاحات بالتنسيق أيضا مع الهيئة العربية للتصنيع، علاوة على مشروع إنشاء مصنع لفلنكان السكة الحديد بالتعاون مع شركة إيطالية.

و‏أضاف وليد الرشيد أن من أبرز المشروعات التى يتم دراستها حاليا مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة وبحث سبل التطوير وكذلك آليات التمويل، وكذلك مشروع تطوير وتحديث شركة النصر للأسمدة بالسويس بمشاركة القطاع الخاص لعمل مشروع كبير يخصص للتصدير بشكل أساسى، بما ينعكس بصورة إيجابية على المؤشرات المالية للشركة.

و‏أشار وليد محمد الرشيد،نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وتحديث الشركات وهيكلتها من خلال مشروع الميكنة الذى سيساهم بشكل كبير فى نقل الشركات نقلة كبيرة وسيساهم بشكل مباشر فى متابعة كافة محاور العملية الإنتاجية بداية من الإنتاج حتى التصنيع والتصدير .