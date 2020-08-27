اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة لسيدة طافية فوق مياه ترعة الإبراهيمية بالمنيا

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:45 م
العثور على جثة لسيدة طافية فوق مياه ترعة الإبراهيمية بالمنيا صورة أرشيفية _ العثور على جثة مجهولة فى المياه
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالي مركز مغاغة، شمال المنيا، على جثة لسيدة ترتدي كامل ملابسها تطفو فوق مياه ترعة الإبراهيمية، بين مركزي مغاغة وبني مزار، وعلى الفور أبلغ الأهالى أجهزة الأمن التي أسرعت لفحص البلاغ.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز مغاغة على جثة لسيدة تطفو بترعة الإبراهيمية.

وعلى الفور، انتقل المقدم عمر عامر، رئيس مباحث مركز مغاغة، والنقيب عبد الرحمن غزاوي، معاون مباحث المركز، لفحص البلاغ، حيث تبين أن الجثة لسيدة ترتدي كامل ملابسها، وأنها قادمة من الجنوب إلى شمال، وجار فحص الجثة ومعرفة ملابساتها، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

 

 


اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

مديرية الامن

مركز شرطة مغاغة

العثور على جثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة