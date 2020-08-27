اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة العالمية: أوروبا تواجه "مرحلة دقيقة" مع إعادة فتح المدارس

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:15 م
الصحة العالمية: أوروبا تواجه "مرحلة دقيقة" مع إعادة فتح المدارس عودة الطلاب إلى المدارس
جنيف (رويترز)

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن أوروبا تدخل "مرحلة دقيقة" مع العام الدراسى الجديد، وبينما لم تلعب الفصول الدراسية دورا كبيرا فى نشر فيروس كورونا، هناك أدلة متزايدة على أن اليافعين ينقلون العدوى إلى غيرهم خلال اللقاءات الاجتماعية.

 

وقال هانس كلوجه مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا فى إفادة صحفية إن دول القارة سجلت أعدادا أكبر من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بين الشبان خلال الصيف.

 

وأضاف أن "الشبان سيكونون على تواصل أكبر مع كبار السن خاصة مع قدوم الشتاء".

 

وتابع قائلا إن على كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر حماية أنفسهم بلقاح للإنفلونزا مع اقتراب الشتاء وهو موسم قد يشهد زيادة فى دخول المرضى إلى المستشفيات وفى الوفيات.

 

وردا على سؤال بشأن المخاوف المتعلقة بتحول المدارس إلى محرك لانتشار العدوى، قال كلوجه إن الدول الأوروبية الأعضاء فى منظمة الصحة العالمية وعددها 53 دولة ستبحث الأمر فى اجتماعات تُعقد يوم 31 أغسطس وفى منتصف سبتمبر.

 

 


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