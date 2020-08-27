وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 13 ألفا و45 حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6594 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.