السيسى يتفقد نماذج السيارات الحديثة المجهزة للعمل بالغاز الطبيعى (صور)

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عدد من نماذج السيارات الحديثة لكبري الشركات العالمية والمصنعة محلياً ، والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء، وذلك في اطار دعم المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي ولما يحققه من مردود اقتصادى وبيئي واجتماعي كبير وفِي ذات الوقت يراعي تطبيق أرقي المواصفات الفنية التي تضمن جدارة اداء تلك المركبات".

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية