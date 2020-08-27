السويد تمنع مظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم باعتبارها تحريضا عرقيا

كتبت: هناء أبو العز

تراجعت الشرطة السويدية عن موافقتها بالسماح لتنظيم مظاهرة ضد الإسلام تتضمن حرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة “مالمو”جنوبالبلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة “سيدسفينسكان” المحلية.

وكانت التظاهرة التي يقودها المتطرف الدنماركي “راسموس بالودان” بدعم من فنان الشارع السويدي” دان بارك” في منطقة“fridhemstorget” في “مالمو”، ستنظم يوم الجمعة المقبل، تتضمن خطابا ضد الإسلام وحرقا لنسخة من القرآن الكريم.

ووفقا للصحيفة فقد قدمت 18 جمعية إسلامية في مالمو بلاغا ضد “بالودان” و”بارك”، في مذكرة إلى شرطة وبلدية مالمو، وأكدت الجمعيات في بلاغها أن تنظيم الفعالية يعد تحريضا بحق مجموعة عرقية.

وبعد إعلان منع تنظيم المظاهرة، قالت شرطة المدينة في بيان إن “التجمعات العامة التي تشكل خطرا على النظام والأمن لن تحصل علىالإذن”.

ونقل عن “ماتياس سيغفريدسون” القائم بأعمال رئيس شرطة المدينة قوله :” نحن ندافع عن القيمة المتساوية لجميع الناس ونحمي سلامة وأمن الجميع”، مضيفا ” يجب أن نأخذ في الاعتبار سلامة المنظم والمشاركين والمواطنين، لذلك لا نرى أن لدينا أي فرصة لمنح تصريح”.

ويعد رفض تنظيم هذه المظاهرة في السويد سابقة، لا سيما أنه في هذا البلد من غير المعتاد أن ترفض الشرطة منح تصريح التظاهر، حيثسُمح للنازيين بالتظاهر عدة مرات في السويد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن منع تنظيم المظاهرة، جاء بعد التقييم العام لها، حيث أن الوضع الأمني يقع في نطاق الاستثناء من قانونالنظام العام ويمكّنها من رفض الترخيص.

وسبق أن أعرب سكان المنطقة التي كانت ستجري فيها المظاهرة عن غضبهم، واعتبر البعض منهم تنظيم المظاهرة “مخاطرة أمنية واضحة”،فيما وصف بعضهم المظاهرة “أمر شائن إذا تم السماح به”.

يذكر أن الدنماركي” بالودان” زعيم حزب” سترام كورس” اليمني المتطرف في الدنمارك، يشتهر بحملات كراهية ضد المسلمين في الدنماركوالسويد، وسبق له أن قام بحرق نسخة من القرآن الكريم في أحد الأحياء التي يسكنها المسلمون في كوبنهاغن في مايو الماضي.

ونهاية يونيو الماضي، أصدرت محكمة دنماركية حكما عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة العنصرية والقذف والإهمال في القيادة.