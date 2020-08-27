الرئيس السيسى يصدر قرارين جمهوريين بفصل معاونى نيابة من العمل

محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 457 لسنة 2020 بتجديد تعيين الدكتور محمد عفيفي القوصي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 19 أغسطس 2020.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 460 لسنة 2020 بإعادة تعيين القاضي هاني عبد الجابر نائبا للرئيس بمحكمة النقض، وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 461 لسنة 2020 بإعادة تعيين القاضي سامح فتح الله نائبا للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية في دوره العادي.

كما أصدر السيسي قرار رقم 463 لسنة 2020 بفصل محمد ناصر فوعود معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي. وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 464 لسنة 2020 بفصل أحمد رضا رخا معاون النيابة العامة من عملهما.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.