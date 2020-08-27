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الخميس، 27 أغسطس 2020 02:22 م
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الدفاع المدني بالوادى الجديد يسيطر على حريق في مطعم بجوار سينما هيبس

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:04 م
الدفاع المدني بالوادى الجديد يسيطر على حريق في مطعم بجوار سينما هيبس سيارات إطفاء
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تمكنت وحدات الحماية المدنية بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، من السيطرة على حريق نشب اليوم الخميس، بأحد المطاعم بجوار سينما هيبس بالخارجة، إذ انفجرت إحدى أسطوانات البوتاجاز؛ مما أدى إلى نشوب الحريق واشتعال النيران وارتفاع ألسنة اللهب والتهام محتويات مطعم المأكولات.

وكان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق بأحد مطاعم المأكولات بمدينة الخارجة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية وسيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل امتداد ألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة، وكذلك مبنى السينما الملاصق للمطعم والتابع لوزارة الثقافة بالإضافة إلى عدد من المصالح الحكومية الأخرى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

 


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