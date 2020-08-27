التموين توضح كيفية الاشتراك فى الأوكازيون الصيفى.. فيديو

كتب ـ إبراهيم سعيد

قال أحمد أبو الفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة الإدارية بوزارة التموين، إن وزير التموين الدكتور على المصيلحى، أصدر قرارا في الـ 19 من أغسطس، بمد فترة الأوكازيون الصيفي، موضحاً أن الاشتراك اختياري بالنسبة لأصحاب المحلات .

وأضاف عبر سكايب، لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الاشتراك في الاوكازيون الصيفي، يتم عن طريق الاتجاه لأقرب مديرية تابعة للمحل، وتقديم أوراق السجل التجاري وبطاقة الرقم القومي .

ولفت مدير الادارة العامة للرقابة الادارية، إلى أن موسم الأوكازيون الصيفي معمم على جميع المحافظات، وليست القاهرة الكبرى فقط، موضحا أنه معمم من الإسكندرية وحتى أسوان .

وأكد أن هناك رقابة على جميع الإدارات بالمحافظات، لرصد التزام أصحاب المحلات باسعار الاوكازيون الصيفي .

وتابع أن وزارة التموين هي المسئولة عن الأوكازيون الصيفي، ولكن بالتنسيق مع الادارات بالمحافظات ، مؤكدا أن هناك اتصالاً يوميًا، لتحقيق مصلحة التاجر والمستأجر.

وأكمل: عدد المحلات المشاركة في الاوكازيون بلغ 3000 محل إلى الآن ، وأكثرها من القطاع الخاص .