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التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحان الانجليزى للثانوية العامة دور ثان

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:09 م
التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحان الانجليزى للثانوية العامة دور ثان الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية، وذلك فى خامس أيام امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2019/2020، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولي، بإجمالى (28122) طالب/طالبة، كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثانى فى اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) بإجمالى عدد (1) طالب، وأدى طلاب مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فى الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فى الفترة الثانية.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (4) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات "القاهرة (إدارة الوايلي)، أسوان (إدارة كوم امبو)، الشرقية (إدارة أبو كبير)، المنيا (إدارة ملوي)" وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 29/8/2020 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبتى العلوم والرياضيات الامتحان فى مادة الكيمياء، وطلبة الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة أولي)، وطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتى العلوم والرياضيات.


التربية والتعليم

امتحان الانجليزى للثانوية

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اخبار مصرية

الثانوية العامة دور ثان

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