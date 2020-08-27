اليوم السابع
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التعليم العالى: 149 ألف و500 طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:02 م
التعليم العالى: 149 ألف و500 طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق
كتب محمد صبحى

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 149500 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

كما أوضح السيد عطا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجارى، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس الجارى.

 


تنسيق المرحلة الثانية 2020

المرحلة الثانية للتنسيق

تنسيق الكليات 2020

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق

تنسيق الجامعات

موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2020

تنسيق الثانويه العامه 2020

تسجيل الرغبات

بوابة الحكومة المصرية تنسيق

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