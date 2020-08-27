اليوم السابع
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الاعتداء على محامية بآلة حادة وكلور أثناء تنفيذ قرار تسليم طفل لأمه في بنها

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:31 ص
الاعتداء على محامية بآلة حادة وكلور أثناء تنفيذ قرار تسليم طفل لأمه في بنها نقابة المحامين
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية كفر الشيخ إبراهيم دائرة مركز بنها، حادثا مأساويا، حيث تعدت سيدتان على محامية بإلقاء مياه بها كلور على وجهها وطعنها بآلة حادة، لرفضهما تنفيذ قرار تسليم طفل صغير لأمه "موكلة المحامية". تم نقل المحامية المصابة إلى مستشفى جامعة بنها، وألقى القبض على المتهمتين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إشارة من المستشفى بوصول "د ا" محامية مصابة بجرح قطعى فى القدم وتعانى من ترجيع من الفم بشكل مستمر. انتقلت على الفور قوة أمنية وبسؤالها أفادت أنها كانت فى قرية كفر الشيخ إبراهيم بصحبة أمين شرطة وعمدة القرية لتنفيذ قرار من المحامى العام لنيابات القليوبية بتسليم طفل لأمه بعد أخذه من والده.

وأشارت إلى أنهم بعد أن وصلوا إلى منزل والد الطفل لتنفيذ القرار بأخذ الطفل، فوجئوا بسيدتين من المنزل قامتا بإلقاء مياه بها كلور علي وجهها وطعنها بآلة حادة فى قدمها ثم استولتا على تليفونها المحمول وبعد ذلك تم نقلها إلى المستشفى وعلى الفور تم توجيه قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم القبض على المتهمتين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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مديرية أمن القليوبية

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