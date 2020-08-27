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الإمارات تسجل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:06 م
الإمارات تسجل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات اليوم الخميس عن إجرائها 68,043 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 68,511 حالة.

 

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 402 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 59,472 .

 

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية. 


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